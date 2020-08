Estudo aponta que mais de 50% dos meios de hospedagem no RS já demitiram devido à pandemia

Uma realidade dura para quem acompanha as notícias do setor de Meios de Hospedagem se confirmou na Sondagem de Segmentos da Fecomércio/RS, realizada entre os dias 1 e 17 de julho de 2020. Segundo a pesquisa, 58,4% das empresas gaúchas do segmento promoveram alterações da força de trabalho em função da pandemia. Entre as alterações, 50,2% demitiram, 31,6% promoveram redução da jornada e de salários e 16,0% suspenderam contratos de trabalho.

O presidente da Federação, Luiz Carlos Bohn, destaca que o setor tem sido fortemente afetado pela redução da mobilidade das pessoas em todo o território nacional, tanto para turismo quanto para negócios. "A pesquisa apenas confirma uma realidade bastante preocupante, inclusive com os 7,3% que disseram estar com seus negócios fechados", diz Bohn.

Foram entrevistadas 385 empresas de todo Estado do segmento de Meios de Hospedagem e nenhuma das empresas apontou ter tido aumento de faturamento no período e, entre os respondentes, 50,4% afirmaram ter tido perdas superiores a 50% na comparação com o mesmo período de 2019. A Sondagem mostrou também uma considerável dificuldade de aplicação de medidas para evitar quedas das suas vendas: apenas 35,3% fez algum tipo de ação nesse sentido.

Quanto ao financiamento do negócio, 43,9% disseram que estavam utilizando de capital próprio para pagar contas da empresa e 10,9% afirmaram ter tomado empréstimos. Ainda, 6,2% referiu ter tentado pedir empréstimos, mas não conseguiu acesso aos recursos. "Os meios de hospedagens foram os primeiros a serem afetados e, provavelmente, serão os últimos a se recuperarem. É fundamental um olhar atento do poder público para esse segmento neste momento", conclui o presidente da Fecomércio-RS.

Realizada uma vez por ano, a sondagem busca avaliar não apenas a questão conjuntural, mas especialmente a forma como os negócios operam e seu nível de organização econômico-financeira. Esta edição, porém, ganhou um bloco específico de questões ligadas aos efeitos da pandemia sobre os negócios.

Para maioria das empresas do setor, a crise atual é o principal empecilho para o crescimento do negócio

A Sondagem dos Meios de Hospedagem deste ano mostra que 61,6% das empresas do setor têm mais de 10 anos de atividade no mercado seguidas por 13,2% entre 5 e 10 anos de atuação e 11,7% com um ou três anos de existência. Para 64,9% das entrevistadas, o maior empecilho ao crescimento das vendas do negócio é a crise que o País vivencia. Logo em seguida surgem mais dificuldades, como a baixa demanda (31,9%), alta carga tributária (16,1%), a legislação (13,2%) e o alto custo de manutenção (11,7%), dentre outras.

A pesquisa também apontou que 67,8% das empresas realizam mensalmente uma análise de suas finanças, sendo que 16,4% a fazem semanalmente e 15,8% tem um controle muito superficial ou simplesmente não analisa as finanças. Com base na análise sobre as finanças do negócio, 71,9% afirmaram elaborar e colocar em prática estratégias para o alcance dos objetivos propostos e 20,8% não elaboram estratégias a partir da análise financeira.

Outro dado refere-se ao número de quartos dos hotéis e pousadas do RS, sendo que 27% têm de 26 a 50 habitações; 25,7% de 11 a 25 quartos; 23,9% 10 ou menos; 15,3% de 51 a 100 e 8,1% mais de 100 habitações.