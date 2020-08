Entidades pedem revisão urgente de regras para operação de negócios em Porto Alegre

As 22 entidades empresariais que neste domingo encaminharam uma carta ao prefeito de Porto Alegre , Nelson Marchezan Júnior, defendendo a reabertura urgente de diferentes atividades na Capital podem ter uma resposta na tarde desta segunda-feira (3).

De acordo com Paulo Roberto Kruse, presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas Porto Alegre), uma das signatárias do documento, a entidade espera que o poder executivo municipal apresente uma proposta aos setores durante encontro virtual, marcado para 15h.

“Não tivemos um retorno efetivo da prefeitura, mas acreditamos que neste encontro de amanhã será apresentada uma proposta sobre o futuro dos negócios na cidade. Cremos que a reunião, convocada pelo prefeito, trará uma reposta positiva a nossa carta”, opina Kruse.

Maria Fernanda Tartoni, presidente da seccional gaúcha da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), destaca que há necessidade de uma revisão urgente por parte do município no que diz respeito às restrições das atividades de comércio e serviços na Capital. Maria Fernanda recorda que as empresas tem um curto espaço de tempo para poder atender e se beneficiar, por exemplo, com o Dias dos Pais, comemorado no próximo domingo.

“Se o prefeito seguir com discurso da semana passada, quando falou em reabertura gradual dos negócios em 60 dias, será uma pá de cal sobre muitas empresas, que estão lutando para não fechar definitivamente.Já perdemos o Dia das Mães e dos Namorados, que teve um movimento muito aquém do que poderia”, alerta a presidente da Abrasel/RS.

Na carta publicada neste domingo (2) as 22 entidades, das áreas de comércio e serviços, argumentam que a economia já vive mais de quatro meses com atividades restritas e que o poder público “teve tempo e a verba necessária” para dotar a cidade de estrutura física e de pessoal para o atendimento médico da população atingida pela pandemia. E pede que a partir de agora, de forma urgente, busque medidas também para a preservação da economia _ pessoal, familiar e empresarial.

A proposta das entidades é para que, considerando cuidados para diminuir a aglomeração das pessoas no transporte público e procurando minimizar as possibilidades de contágios, seja permitida a abertura do comércio, independentemente do seu porte, das 9 h às 17h, no caso de lojas de rua, em shopping centers das 12h às 20h. O documento também sugere a permissão de operação de bares e restaurantes nos horários de 11h às 22h.

No caso dos prestadores de serviço, o atendimento seria feito em período único das 10h às 16h, excetuando as instituições de ensino que atenderão os termos acordados com o Governo do Estado. As entidade pedem ainda a liberação das atividades na construção civil igualadas ao que rege as obras públicas, no horário das 7h às 17h, e ampliação dos horários de atendimento das atividades essenciais e a flexibilização dos estacionamentos para minimizar eventuais concentrações e aglomerações.