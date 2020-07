Atividade econômica da Alemanha registra tombo recorde de 10,1% 

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha sofreu um tombo de 10,1% no segundo trimestre de 2020 ante os três meses anteriores, refletindo as medidas de confinamento em função da pandemia de covid-19, segundo dados preliminares com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira (30) pela Destatis, a agência de estatísticas do país.