Para FMI, recuperação do mundo deverá ser 'parcial e desigual'

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou nesta quinta-feira (30), que a recuperação do mundo será "parcial e desigual", entre diferentes países e setores da economia. Além disso, alertou para que os formuladores das políticas pelo mundo não retirem estímulos "antes da hora", já que isso poderia atrapalhar a retomada, diante do choque causado pela pandemia da covid-19.

Georgieva participou de evento do próprio FMI. Ela lembrou que a economia do mundo deve encolher quase 5% neste ano. "A pandemia afetará quase todos os países, que estarão mais pobres em dezembro de 2020 do que um ano atrás", afirmou. Ao mesmo tempo, a diretora destacou o esforço feito por medidas de bancos centrais e também de apoio fiscal dos países.