Brasil é o penúltimo em ranking de competitividade entre 17 economias, diz CNI

O ambiente de negócios no Brasil melhorou nos últimos dez anos, com redução de burocracias e melhorias na legislação trabalhista, mas não foi suficiente para tirar o País do penúltimo lugar do relatório Competitividade Brasil 2019-2020. O estudo, elaborado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e divulgado nesta quarta-feira (29), compara o Brasil com 17 economias, com características similares às da economia brasileira, em 61 variáveis. Na classificação geral, o Brasil aparece em 17º lugar a frente apenas da Argentina. Os países mais competitivos são Coreia do Sul, Canadá e Austrália.

A economia brasileira até conseguiu uma classificação mais positiva nas categorias Tecnologia e Inovação; Trabalho; e Estrutura produtiva, escala e concorrência. No entanto, Financiamento, em especial o custo do capital, e a Tributação funcionam como uma bola de ferro que impedem o Brasil de subir à superfície, respirar e competir em pé de igualdade com outras economias.

O relatório compara o Brasil com África do Sul, Argentina, Austrália, Canadá, Chile, China, Colômbia, Coreia do Sul, Espanha, Índia, Indonésia, Méxido, Peru, Polônia, Rússia, Tailândia e Turquia. São avaliados os seguintes fatores: Ambiente macroeconômico, Ambiente de negócios, Educação, Estrutura produtiva, escala e concorrência, Financiamento, Infraestrutura e Logística, Tecnologia e Inovação, Trabalho e Tributação.

“Ao longo dos últimos dez anos, que é o período do estudo, percebemos que a média geral do Brasil no ranking de competitividade cresceu. O Brasil registra, por exemplo, redução de burocracias pelo segundo ano seguido, mas os outros países também avançaram, com esforços contínuos para ampliar suas vantagens competitivas. Não estamos isolados no mundo e temos que enfrentar os nossos entraves de frente. O importante é que sabemos quais são eles, a tributação e o spread bancário”, afirma o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade.

O presidente da CNI afirma que é necessário reduzir o Custo Brasil e aumentar a competitividade do país. “Para chegarmos à posição de nação desenvolvida, precisamos de uma indústria forte, dinâmica e competitiva, que olhe para o futuro, sendo cada vez mais inovadora, global e sustentável”, diz.

É mais caro obter crédito no Brasil do que em qualquer um dos países selecionados

O Brasil é o país com o pior desempenho no ranking do fator Financiamento entre os 18 países avaliados. Ele obteve nota 2,22. Mas essa prova vale 10. O Canadá, o melhor colocado, tirou 7,65, e a China, a segunda melhor, tirou 7,16. Em duas, das três dimensões avaliadas, o Brasil não teve uma performance tão negativa. Foram elas: disponibilidade de capital e desempenho do sistema financeiro. No entanto, o custo do capital no Brasil é muito superior ao custo nos demais países.

Em 2018, a economia brasileira apresentou a mais alta taxa de juros real de curto prazo (8,8%) e o maior spread da taxa de juros (32,2%). Entre os 18 países selecionados, a Rússia apresentou a segunda maior taxa de juros real de curto prazo (5,2%) e o Peru o segundo maior spread da taxa de juros (11,9%), quase três vezes menor que o indicador brasileiro.

Carga tributária elevada e baixa qualidade do sistema tributário colocam país em penúltimo lugar

No fator Tributação, o Brasil está em penúltimo lugar a frente apenas da Argentina. Nas duas dimensões avaliadas – peso e qualidade – o Brasil situa-se no terço inferior do ranking. No subfator Peso dos tributos, o Brasil ocupa a 17ª posição, superando apenas a Argentina. Em 2017, a carga tributária no Brasil representou quase um terço do PIB (32,3%), sendo inferior apenas à observada na Espanha (33,7%) e na Polônia (33,9%), países cuja renda per capita é cerca de duas vezes superior à brasileira, segundo dados de 2018.

Além da carga elevada, o sistema tributário brasileiro tem baixa qualidade. O Brasil é o último colocado no ranking do subfator Qualidade do sistema tributário.

Chama atenção, o desempenho da Turquia, que subiu da 14ª para a 4ª posição no fator Tributação, passando do terço inferior para o terço superior do ranking. Entre 2018 e 2019, a Turquia realizou reformas que facilitaram o pagamento de impostos no país: melhorou o portal online para cumprir com obrigações tributárias e isentou do IVA (Impostos sobre Valor Agregado) certos investimentos, segundo o Banco Mundial.