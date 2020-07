CNA e Senar recebem inscrições para programa de qualificação de jovens do campo

Jovens com idade entre 22 e 30 anos, e que possuam algum vínculo com o meio rural, têm até sexta-feira (31) para se inscrever no programa CNA Jovem, que desenvolvimento de novas lideranças do Sistema CNA/Senar.

Nas três edições anteriores, a iniciativa já mobilizou mais de 1.200 jovens de todo o Brasil, em oficinas e aulas que estimulam as habilidades e competências de liderança empreendedora no campo, de acordo com a coordenadora nacional do CNA Jovem, Fernanda Nonato.

“O programa contribui para que os participantes conheçam a realidade do setor agropecuário brasileiro e fortaleçam a rede de contatos e reúne jovens de todas as regiões do Brasil, com diferentes experiências, para refletir e consolidar lideranças e a busca de inovações para o agro”, explica Fernanda.

A fase remota do CNA Jovem terá início em agosto, quando os jovens participarão de atividades online introdutórias, classificatórias e eliminatórias. Ao longo do programa terão a oportunidade de encontrar desafios de sua região e propor soluções inovadoras em encontros online e presenciais, em 2021. Ao final da jornada, as melhores iniciativas serão reconhecidas pelo Sistema CNA/Senar.

Os interessados devem ler o edital e efetivar a pré-inscrição no site cnajovem.org.br. A inscrição só é validada após a confirmação no e-mail cadastrado e envio do cadastro completo, que deve ser respondido utilizando um link que o candidato recebe no e-mail até um dia depois da pré-inscrição. No site os interessados encontram mais detalhes do programa e podem conhecer como foram as edições anteriores.