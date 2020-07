Justiça determina testagem de metroviários após ação de sindicato

A Justiça do Trabalho de São Leopoldo atendeu ao pedido do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e Conexas do RS (Sindimetrô) e determinou, nesta terça-feira (28), a testagem dos trabalhadores em meio à pandemia do novo coronavírus. Os testes deverão ser realizados no prazo de 10 dias, devendo ser repetidos a cada 21 dias, enquanto forem mantidos os decretos estaduais de enfrentamento da Covid-19.

O não cumprimento da medida implicará multa diária no valor de R$ 2 mil. O despacho é assinado pela juíza do trabalho substituta Daniela Elisa Pastório.

Na ação protocolada no dia 17 de julho, o sindicato alegava que os funcionários ficam expostos a aglomerações de pessoas que utilizam diariamente o transporte na Região Metropolitana de Porto Alegre, "utilizando equipamentos de proteção individual inferiores aos dos profissionais de saúde, com grande probabilidade e possibilidade de contágio da doença".

Já a Trensurb diz que adotou protocolos de afastamentos e de segurança para preservar colaboradores e usuários.