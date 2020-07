Rio Grande do Sul é terceiro estado brasileiro que mais fecha vagas em junho

O Rio Grande do Sul registrou a perda líquida de 4.815 postos de trabalho em junho, resultado da diferença de 53.340 admissões e 58.191 demissões, de acordo com os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta terça-feira (28). No primeiro semestre, o saldo ficou negativo em 94.490 empregos. Nos primeiros seis meses do ano, segundo o Caged, ocorreram 448.292 admissões e 542.782 demissões no Estado.

O resultado gaúcho no mês passado foi o terceiro com mais perdas de postos de trabalho, atrás de Rio de Janeiro (fechamento de 16.801 vagas) e de São Paulo (-13.299 empregos). Já no acumulado do primeiro semestre, o Rio Grande do Sul foi o quarto com mais demissões, depois de São Paulo (-364.470 vagas), Rio de Janeiro (-184.928) e Minas Gerais (-114.405).