Vendas de Dia dos Pais em Porto Alegre devem injetar R$ 128 milhões no comércio

A pandemia da Covid-19 não deve ser um empecilho para a compra de presentes para o Dia dos Pais na capital gaúcha. De acordo com estudo do Núcleo de Pesquisa do Sindilojas Porto Alegre, o comércio deve movimentar cerca de R$ 128 milhões a partir desta semana.

O valor representa uma variação nominal de -14,1% em relação ao mesmo período em 2019, que teve uma injeção de R$ 149 milhões. O ticket médio deve ficar em torno de R$ 173 neste ano.

Mesmo com restrições de funcionamento, a grande maioria dos consumidores pretende buscar presentes na própria região. Pelo menos 88,3% dos entrevistados darão preferência ao comércio local, segundo a pesquisa.

Caso lojas físicas retomassem as atividades antes da data comemorativa, 35% das pessoas afirmaram a intenção de comprar em shoppings e 34% no comércio de rua. Revendedores, de acordo com o levantamento, devem ter 7,7% das intenções - 3,8 pontos percentuais a mais que em 2019.

Já a internet ganhou maior importância em 2020, com 42,9% das intenções de compra. A estimativa tem 36,6 pontos percentuais a mais que no ano anterior.

Entre estes consumidores, 92,6% afirmaram que utilizarão o site da loja. Redes sociais como Facebook (4,6%), WhatsApp (2,6%) e Instagram (2%) são citados na sequência. Outros 2% não souberam responder qual meio digital será escolhido.

Roupas, perfumes/cosméticos, calçados, bebidas e artigos esportivos devem ser os itens mais procurados neste ano. Os produtos foram os mais listados, tanto por quem gostaria de ser presenteado como por quem deverá presentear.

A quantia gasta com o presente de Dia dos Pais deve ficar na mesma faixa do ano anterior para 58,6% das pessoas entrevistadas. Outras 21,7% pretendem gastar menos e 14% devem desembolsar um valor maior.

Sobre a forma de pagamento preferida, 34% das pessoas responderam que pretendem pagar à vista, em dinheiro; 33,7% no cartão, parcelado; 20,3% no cartão de débito; 18% no crédito em 1x; 3,7% no cartão da loja/crediário; 0.6% no cheque e 5,7% não souberam responder.