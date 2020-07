Festival de gastronomia on-line reunirá chefs de todo o País

www.senacrs.com.br/festivalgastronomia/ Sob o tema 'Uma Viagem pelos Sabores do Brasil', a Fecomércio-RS realizará - entre 29 de julho e 28 de agosto - um Festival de Gastronomia, gratuito e on-line, que reunirá chefs de todo o País ensinando o preparo de receitas típicas, com adaptações especiais. A inscrição deve ser feita no site

Entre os convidados, está o professor da Faculdade Senac Porto Alegre, Mamadou Sène, que também atua como consultor de diversos restaurantes em Porto Alegre, além de participar de eventos gastronômicos, palestras e workshops. Formado em história na Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal) e no curso de cozinha e hotelaria da École Hotelière de Dakar, na França, Mamadou será o responsável pela abertura da programação no dia 29, às 19h, compartilhando a produção de uma burrata ao pesto de tomate seco e hortelã; seguida de médaillon ao molho de shitake mel e gengibre, risoto milanês com presunto de parma crocante e, para finalizar, uma mousse de chocolate com pimentas da Jamaica e cayenne. Na sequência, e até o dia 07 de agosto, as atividades do evento incluirão lives cujas atrações serão pratos típicos gaúchos.

Já entre 12 e 29 de agosto, chefs de outros estados brasileiros apresentam receitas típicas de todo o País. O evento terá ainda uma oficina especial sobre reaproveitamento de alimentos no dia 30 de julho, às 15h, realizada pelo Sesc/RS. Outro destaque da programação é o duelo das moquecas capixaba e baiana, no dia 13 de agosto (19h). Por meio da inscrição, o participante também garante o recebimento de e-book com as receitas, que será enviado após o término do Festival.

Confira a programação do Festival de Gastronomia