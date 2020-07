Bolsas da Europa fecham em queda com tensões EUA-China

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta sexta-feira (24) em meio à contínua deterioração das relações entre os Estados Unidos e a China. Apesar da divulgação de indicadores econômicos positivos no continente, o índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou em baixa de 1,70%, com perda de 1,45% em relação à semana passada.

O índice FTSE 100, referência na Bolsa de Londres, teve baixa de 1,41%, a 6.123,82 pontos, com recuo semanal de 2,65%. O Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido ONS, na sigla em inglês) informou nesta sexta que as vendas no varejo britânico saltaram 13,9% de maio para junho, acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de alta de 8%.

Já o IHS Markit revelou que o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do país subiu de 47,7 em junho para 57,1 em julho, atingindo o maior patamar em 61 meses, de acordo com a estimativa preliminar.

Na zona do euro, o PMI composto saltou de 48,5 para 54,8 na mesma comparação, enquanto, na Alemanha, o índice passou de 47 para 55,5. "Essas leituras apoiam a visão de que a economia está se recuperando de forma forte", analisa o Morgan Stanley.

Apesar disso, a nova escalada das tensões sino-americanas se sobrepôs aos indicadores positivos e pressionou os negócios nas principais praças europeias.

Em resposta à decisão de Washington de fechar o consulado chinês em Houston, no Texas, Pequim ordenou o fechamento do consulado americano em Chengdu, no sudoeste do país asiático.

Com esse pano de fundo, o DAX, de Frankfurt, registrou queda de 2,02%, a 12.838,06 pontos, com baixa de 0,63% na semana.

Em Paris, o CAC 40 recuou 1,54%, a 4.956,43 pontos, uma perda de 2,23 em relação à última sexta-feira.

Já o FTSE MIB, de Milão, cedeu 1,85%, a 20.0075,27 pontos, com desvalorização semanal de 1,69%.

Nas bolsas ibéricas, o Ibex 35, de Madri, caiu 1,22%, a 7.294,70 pontos, 1,96% de queda na semana.

Já em Lisboa, o PSI 20 diminuiu 1,02%, a 4.4492,30 pontos, mas subiu 0,28% no acumulado dos últimos cinco pregões.