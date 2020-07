Empresários de Novo Hamburgo fazem carreata pela abertura do comércio

está com bandeira vermelha Protesto agita Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira (24). São empresários do comércio que pedem "socorro" e a abertura dos negócios, que sofrem com as medidas de restrições da pandemia do novo coronavírus. Novo Hamburgodo distanciamento controlado, que impõe fechamento do comércio não essencial.

O ato começou por volta das 8h30min em frente à prefeitura e seguiu, com carreata, pelas ruas e avenidas até a BR-116. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o tráfego teve lentidão. A manifestação gerou congestionamento de três quilômetros.

A organização, que foi puxada de forma individual e tem apoio de entidades do setor te mais de 200 veículos.

Segundo participantes, os manifestantes pediram audiência com a prefeita da cidade, Fátima Daudt, mas não teriam conseguido ser recebidos.

Em faixas, os participantes expõem as diferenças sobre o funcionamento de segmentos, como supermercados, que são considerados serviços essenciais. "Grandes redes abrem das 8h às 22h", diz faixza do protesto.

A carreata segue pelo Rincão e vai até Scharlau, na saída de Novo Hamburgo para a serra gaúcha. Na BR-116, a fila se estendeu em um grande trecho. O protesto foi organizado por cem comerciantes, mas a adesão cresceu pela manhã, segundo os organizadores.

Em um carro de som, a voz alertava: "Atenção gestores públicos e vereadores, comércio pedindo socorro. Todo o comércio é essencial, famílias sem renda e trabalho adoecem. Queremos trabalhar". O apelo ainda é reforçado: "Não deixem o comércio morrer".

O fechamento nas atividades essenciais segue as regras da bandeira vermelha do distanciamento controlado. Novo Hamburgo soma 1,9 mil casos do novo coronavírus, quinta cidade em infectados do Rio Grande do Sul, e 79 óbitos, segundo o painel da Secretaria Estadual da Saúde.

Entre as razões para a bandeira vermelha, está a ocupação de UTIs, que têm taxa de 94%. Nesta sexta-feira, os índices são de 93% de ocupação dos leitos credenciados ao SUS e de 98% nos privados. O total é de 98 vagas. Os 242 leitos de enfermarias, a lotação é de pouco mais de 50%.