Dólar abre em alta com tensões EUA-China, mas passa a cair ante real e seus pares

O dólar passou a cair no mercado doméstico nesta sexta-feira (24), acompanhando a perda de força do índice DXY do dólar e também da moeda americana frente os pares emergentes do real, como os pesos mexicano, chileno e argentino, diz Jefferson Rugik, CEO da corretora Correparti. Os investidores ajustam posições, após a valorização de ontem e também na abertura desta sexta da moeda americana ante o real e seus pares emergentes, na esteira do aumento das tensões entre EUA e China.