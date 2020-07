Advogados de Porto Alegre lançam guia para tirar dúvidas de empresários na pandemia

Fernandes Advogados e Associados Guia do Empreendedor, um conteúdo de 30 páginas que pode ser baixado gratuitamente por qualquer pessoa . Com a chegada da pandemia do coronavírus, surgiram diversas questões trabalhistas desafiadoras. Muitos empresários ficaram sem saber como agir para garantir a saúde dos funcionários e dos negócios. Pensando em minimizar esse problema, o escritório, de Porto Alegre, lançou o

"Percebemos a insegurança diária dos nossos clientes e ouvimos suas angústias. Diagnosticamos que produzir um material que pudesse atingir outros empresários e empreendedores seria uma forma de contribuir na reestruturação dos negócios e da economia como um todo", diz a responsável pelo marketing do escritório, Camila Dick.

A primeira característica comum que os sócios Luciano Fernandes e Willian Machado observaram entre seus clientes foi a insegurança jurídica. Com a perda de faturamento, as questões mais recorrentes estão relacionadas à renegociação com clientes, fornecedores, custos fixos e despesas operacionais acerca da matéria trabalhista. "O guia auxilia o empresário a lidar com seu fluxo de pagamentos e a otimizar uma mão de obra ociosa em um cenário de escassez de recursos, sem que tais providências gerem um passivo futuro" , detalha Willian.

disponibilizar o conteúdo a todas as pessoas através do link fernandesadvassociados.com.br Com mais de 30 anos de atuação, um dos objetivos da Fernandes Advogados Associados é sempre compreender as necessidades de cada um de seus clientes profundamente. Além disso, o escritório acredita ser sua obrigação compartilhar e propagar informações capazes de impactar positivamente no resultado empresarial como um todo, pois a cadeia produtiva inteira sairá beneficiada. Esse foi o motivo de

"Pensando em levar nosso conhecimento e contribuir para o cenário que estamos vivendo, decidimos reunir assuntos que envolvem gestão empresarial e alternativas para contornar a crise, abordando temas como relações contratuais empresariais, medidas trabalhistas, gestão financeira, gestão tributária, marketing e relacionamento", detalha Luciano, acrescentando que a consultoria prestada pelo escritório é full service, envolvendo soluções para as diversas áreas que impactam no resultado das empresas (tributário, trabalhista, relação com stakeholders, controle financeiro e inteligência do negócio).