Dólar recua em linha com exterior após aprovação de fundo europeu

O dólar segue em baixa no mercado doméstico nesta terça-feira (21) e alinhado à queda predominante no exterior. Os investidores ajustam posições,para conter a crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Há expectativas também pela entrega pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, prevista para as 14h30min, da proposta do governo para a reforma tributária ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). A agenda econômica esvaziada tende a continuar limitando o volume de negócios. Às 9h40min desta terça, o dólar à vista caía 1,62%, a R$ 5,2553. O dólar futuro para agosto recuava 1,06%, a R$ 5,2835.