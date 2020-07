Senadores gaúchos cobram posição sobre futuro da Ceitec em reunião com ministro

O futuro do Ceitec foi tema de reunião virtual nesta segunda-feira (20) entre senadores gaúchos e o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Lasier Martins (Podemos), Paulo Paim (PT) e Luís Carlos Heinze (PP), além do deputado federal Henrique Fontana (PT), representando a Câmara, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ernani Polo (PP) cobraram postura do governo federal contra o