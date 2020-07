Dólar cai em meio à espera de estímulos no exterior e reforma tributária

O dólar no mercado doméstico acompanha a tendência de queda no exterior frente a divisas principais e emergentes ligadas a commodities pares do real. A moeda americana chegou a exibir um viés de alta nesta segunda-feira (20), mas retomou o sinal negativo em seguida. Às 9h34min desta segunda-feira, o dólar à vista caía 0,21%, a R$ 5,3693. O dólar futuro para agosto recuava 0,29%, a R$ 5,3725.

Estados Unidos No exterior, os investidores estão à espera de um desfecho, que pode ser hoje, sobre o pacote da União Europeia de 1,85 trilhão de euros para ajudar na recuperação da região após a pandemia da Covid-19. Noso foco está no próximo pacote de estímulos para empresas e trabalhadores, que os líderes dos Republicanos no Senado e na Câmara dos Representantes devem discutir com o presidente Donald Trump e o Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, na Casa Branca. Os EUA seguem liderando o ranking de mortes e novos casos doença no mundo. As bolsas europeias e os índices futuros de Nova York operam sem direção única, enquanto o Ibovespa Futuro recua.

que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). No Brasil, a expectativa de retomada da agenda de reformas ajuda também na queda do dólar e dos juros futuros, sobretudo a Tributária, cuja proposta do governo federal deve ser apresentada ao Senado nesta terça-feira pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A pauta de privatizações, a começar pela Eletrobras, está no radar também, além do relatório de produção do segundo trimestre da Vale, que sai nesta segunda. Também a Câmara deve votar nesta segunda-feira a MP que concede crédito para empresas pagarem folha salarial e pode votar ainda a Proposta de Emenda à Constituição 15/15,