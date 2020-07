Maioria dos recursos do Pronampe se esgotou em pouco mais de 30 dias

Em pouco mais de um mês da regulamentação do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) pelo governo federal, R$ 14,6 bilhões - dos R$ 15,9 bilhões disponíveis - já foram emprestados pelas instituições financeiras autorizadas a operar a linha.

O montante corresponde a 91,8% do total e conta apenas os recursos cedidos por Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco. Além dos contratos assinados, o número também considera propostas à espera de liberação e créditos com a documentação em análise.

Segundo o governo, mais de 20 instituições financeiras haviam manifestado interesse em operar com a linha. Podem se cadastrar bancos privados e estatais, agências de fomento estaduais, cooperativas de crédito, bancos cooperados, instituições do sistema de pagamentos, fintechs e as demais instituições públicas e privadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central.

O Pronampe é administrado pelo Banco do Brasil por meio do Fundo de Garantia de Operações (FGO) e é destinado às micro e pequenas empresas -com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões (no caso do programa, vale a receita registrada em 2019). O prazo máximo de pagamento das operações contratadas é de 36 meses, com carência de 8 meses. Os juros correspondem à taxa básica Selic mais 1,25% ao ano sobre o valor concedido.

A Caixa responde pela maior parte dos empréstimos disponibilizados pela linha até agora, com R$ 5,9 bilhões. No total, o banco, que começou a operar com o Pronampe em 16 de junho, conta com R$ 4,4 bilhões disponibilizados, R$ 1,2 bilhão de pré-contratos assinados à espera de liberação e aproximadamente outros R$ 300 milhões de créditos com a documentação em análise.

O Banco do Brasil, que contou com um aporte extra de R$ 1,24 bilhão ao montante inicialmente liberado, também chegou ao limite das concessões liberadas, emprestando cerca de R$ 5 bilhões. Segundo o banco, o volume extra foi completamente contratado por micro e pequenas empresas menos de 12 horas após sua liberação.

Já o Itaú emprestou um total de R$ 3,7 bilhões -sendo R$ 700 milhões correspondentes a um valor extra solicitado pelo banco. Segundo o diretor executivo do banco de varejo do Itaú, Carlos Vanzo, o banco havia concedido R$ 2,1 bilhões até a última sexta-feira (10) e alcançou o limite de contratações nesta segunda-feira (13).

"Finalizamos a concessão dos 30% restantes (do primeiro aporte) na primeira meia hora de operação desta segunda-feira. Tivemos ainda um valor extra de R$ 700 bilhões, solicitado durante o final de semana ao Banco do Brasil, administrador da linha, que também já foi totalmente concedido aos nossos clientes neste mesmo período", afirmou.

O executivo disse, também que as contratações foram feitas de maneira remota e que os sistemas chegaram a ter certa instabilidade devido ao alto volume de demanda. Na semana passada, o governo já havia sinalizado que a demanda pelo Pronampe estava superando as expectativas e que haveria necessidade de expandir os recursos disponíveis para a linha.