Gilberto Petry assume, dia 20 de julho, novo mandato na Fiergs

Reeleito para mais um mandato, até 2023, à frente da Federação e do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs/Ciergs), Gilberto Porcello Petry assume para nova gestão na próxima segunda-feira, às 17h. Seguindo as medidas de prevenção à Covid-19, apenas o presidente e seus vices estarão presentes à cerimônia de posse das novas diretorias.

Petry foi reeleito por unanimidade em chapa única, em 9 de junho, para representar 110 sindicatos e indústrias gaúchas. O industrial assumiu, em 18 de julho de 2017, a presidência para o primeiro mandato junto à Federação e o Ciergs. Em 2018, foi eleito e empossado vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI). No dia 14 de janeiro de 2019, assumiu a presidência do Conselho Deliberativo do Sebrae/RS. Também preside o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico do Estado do Rio Grande do Sul (Sinmetal). O exercício na presidência da Fiergs e do Ciergs incumbe também continuar administrando o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) e o Instituto Euvaldo Lodi do Rio Grande do Sul (IEL-RS).