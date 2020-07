Governo do Estado anuncia R$ 55 milhões para construção de poços artesianos e açudes

problemas com a estiagem Os 412 municípios gaúchos que enfrentaramneste ano receberão apoio de máquinas, recursos e apoio do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, do Ministério de Desenvolvimento Regional e do Exército para a construção de poços artesianos e açudes.

O pacote de R$ 55 milhões anunciado no final da manhã desta quarta-feira (15), em live realizada pelo governador Eduardo Leite, porém, também teve momentos de questionamentos sobre a agilidade na futura execução dos projetos.

Neste pacote de obras, o Exército foi chamado a apoiar com sua força de trabalho e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) ficará responsável por parte das ações, já que o déficit hídrico afeta também abastecimento de água potável, por exemplo, além dos danos à agricultura. A capacidade de a Funasa operar o projeto que prevê a construção de mais de 1 mil açudes e poços artesianos no Rio Grande do Sul, porém, foi questionado fortemente pelo deputado Federal Alceu Moreira (MDB/RS), que participou da videoconferência ao vivo, juntamente com a coordenadora da fundação no Estado, Karla Rech.

“Nos preocupa a capacidade de execução. Em recente reunião de parte da bancada federal com a Funasa, não saímos satisfeitos com o resultado. Nada contra a fundação, mas a Funasa tem recursos de emendas que desde 2006 que não consegue executar por falta de gente”, criticou Moreira.

O deputado pediu que o Palácio Piratini reconsideração no projeto quem ficaria responsável pelas obras. “É necessário ficar claro quem vai fazer o que, e onde”, defendeu o deputado.

barragens de Taquarembó e Jaguari Moreira também pediu que se colocassem mais recursos para finalizar as obras das, na Metade Sul do Estado.

“ A busca pela garantia da execução é que mobiliza o governo do Estado e tenho confiança de que todos esses recursos chegarão na ponta, ou seja, nos 412 municípios que necessitam”, respondeu Leite aos questionamentos de Moreira.

Do total de R$ 55,1 milhões anunciados, R$ 10 milhões serão repassados pela Assembleia Legislativa (AL).Com os recursos da AL, detalhou o presidente do parlamento gaúcho, Ernani Polo, serão feitos 1.025 microaçudes em 102 municípios e 55 poços artesianos em 55 municípios. O restante dos recursos virá de emendas parlamentares (R$ 29,1 milhões), do Ministério do Desenvolvimento Regional (R$ 6 milhões) e do governo do Estado (R$ 10 milhões).

Polo também solicitou a Leite empenho, agora, para a recuperação das estradas vicinais do interior que foram destruídas nas recentes chuvas, o que está dificultando escoar a produção agrícola e o deslocamento de famílias que vivem no campo.