Bolsas asiáticas fecham mistas, com tensões EUA-China e possível vacina no radar

mas também atentas para o surgimento de uma possível vacina contra o coronavírus. As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira (15), pressionadas por crescentes tensões entre EUA e ChinaNos mercados chineses, o Xangai Composto caiu 1,56%, a 3.361,30 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 2,07%, a 2.261,80 pontos. Em Taiwan, o Taiex registrou ligeira baixa de 0,05%, a 12.202,85 pontos.

Em outras partes da Ásia, o tom foi positivo. O japonês Nikkei subiu 1,59% em Tóquio, a 22.945,50 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,84% em Seul, a 2.201,88 pontos, e o Hang Seng teve ganho marginal de 0,01% em Hong Kong, a 25.481,58 pontos.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que assinou uma legislação para impor sanções a autoridades e entidades da China envolvidas na aplicação da nova lei de segurança nacional em Hong Kong. Trump afirmou ainda que assinou um decreto para encerrar o tratamento especial que Washington concedia à ex-colônia britânica. "Hong Kong será tratado da mesma forma que a China continental", declarou.

O coronavírus já infectou mais de 13 milhões de pessoas no mundo, causando mais de 570 mil mortes, segundo dados coletados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Por outro lado, a farmacêutica americana Moderna anunciou que sua possível vacina para a Covid-19 produziu anticorpos em todos os pacientes testados, realimentando esperanças de que surja um tratamento viável para a doença.

No Japão, o banco central local - conhecido como BoJ - manteve sua política monetária inalterada após reunião concluída nesta quarta, mas se mostrou mais pessimista em relação ao desempenho da economia. O BC japonês agora prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) do país sofrerá contração de 4,5% a 5,7% no atual ano fiscal, que se encerra em março de 2021. Anteriormente, sua previsão era de queda de 3% a 5%.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, graças principalmente a ações de tecnologia e do setor minerador. O S&P/ASX 200 avançou 1,88% em Sydney, a 6.052,90 pontos.