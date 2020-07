Supermercados vendem mais bebidas com a pandemia

Impossibilitados de frequentarem bares e casas de festa por conta do isolamento social para conter a disseminação do novo coronavírus, os gaúchos têm investido na compra de bebidas em supermercados. Desde que foi declarada a pandemia de Covid-19, na segunda quinzena de março, as empresas do setor veem a demanda crescer gradativamente. "Aqui, por ser um mercado de bairro (onde ocorre menor fluxo de pessoas, sendo mais atrativo para quem quer evitar aglomeração), tivemos um desempenho muito bom, pois aumentou o movimento: em relação a janeiro e fevereiro, a venda de bebidas frias (cervejas, principalmente) cresceu 35% nos meses de abril e maio", comenta o proprietário do Mercado Lang, Bruno Delazari Lang.

Situado no bairro Teresópolis, em Porto Alegre, o estabelecimento vendeu um volume 40% maior da bebida quando comparado ao mesmo período em 2019, completa o proprietário. Outros dois movimentos ocorreram por conta do isolamento social, segundo Lang: o público que consumia cervejas artesanais em bares passou a procurar minimercados e supermercados, impulsionando as vendas deste produto. "Ao mesmo tempo, as cervejarias artesanais passaram a oferecer a produção com 50% de desconto para os mercados, já que não estão abastecendo as outras empresas, fechadas por decreto." Com a oportunidade de negociar preços menores, Lang afirma que também pode trabalhar com valores mais atrativos. Nesse sentido, diz ele, os vinhos gaúchos também estão mais em conta que os importados, com boa venda.

"Os vinhos gaúchos estão com melhor custo benefício, porém, já enfrentamos um pouco de demora na entrega devido ao aumento inesperado da demanda", pondera a diretora do Supermago, Patrícia Machado. Ela comenta que, para evitar problemas de reposição, a empresa está trabalhando com maior volume de estoque. "Nossas vendas de bebidas cresceram 40% no geral, enquanto as de vinhos aumentaram em 130%", justifica. "As pessoas estão mais tempo em casa e estão bebendo mais", completa o proprietário do Mercado Lang. Segundo ele, as vendas de bebidas, que eram mais comuns ocorrer aos sábados e domingos, agora acontecem durante todos os dias da semana.

Na rede Asun, o crescimento da demanda por bebidas quentes durante os quatro meses de pandemia girou em torno de 25% frente ao mesmo período em 2019, informa o gerente comercial, Jacques Baptista. "Nos preparamos mais este ano, até porque já estávamos apostando em um inverno frio. Mas com a pandemia, decidimos aumentar em 30% o estoque de bebidas quentes."

Preços mais atrativos estimulam aumento do consumo de vinhos produzidos no Estado