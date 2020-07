Bolsas da Europa fecham em alta, apoiadas por avanços na busca por vacina

As bolsas europeias fecharam com ganhos nesta segunda-feira (13), impulsionadas por relatos de avanços na busca por uma vacina para a Covid-19. Em semana marcada pela expectativa com balanços importantes nos Estados Unidos, investidores do continente também monitoraram as tensões entre americanos e chineses, por seus possíveis impactos para o comércio global.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 1,00%, em 370,50 pontos.

Mesmo diante da continuidade do avanço do novo coronavírus pelo mundo, as bolsas europeias tiveram abertura positiva, à espera de resultados corporativos nos EUA, inclusive de grandes bancos, e por suas sinalizações para o quadro econômico.

O Commerzbank comenta em relatório que pode haver "surpresas positivas" nos números, citando que, para o banco alemão, o nível para que algumas companhias superassem as projeções do mercado em seus balanços estaria baixo.

Nas bolsas europeias, os índices chegaram a perder força após a notícia de que a China imporá sanções contra quatro autoridades dos EUA, entre elas os senadores republicanos Marco Rubio e Ted Cruz, em retaliação. Hoje, o diretor do Conselho Econômico da Casa Branca admitiu que a relação bilateral é "complexa e difícil", mas insistiu que a fase 1 do acordo comercial bilateral continua a vigorar.

As bolsas europeias voltaram a ganhar força após notícias sobre possíveis avanços na luta por uma vacina para Covid-19. A Pfizer e a BioNTech anunciaram que duas de quatro possíveis vacinas em desenvolvimento receberam status de "fast track" nos EUA, o que significa que poderão acelerar o processo de revisão nos órgãos regulatórios nessa busca.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 1,33%, a 6.176,19 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 1,32%, a 12.799,97 pontos.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 avançou 1,73%, a 5.056,23 pontos.

O índice FTSE MIB, da Bolsa de Milão, subiu 1,19%, a 20.003,25 pontos.

Em Madri, o índice IBEX-35 fechou com ganho de 1,45%, a 7.426,90 pontos.

Já em Lisboa, o índice PSI 20 avançou 0,18%, a 4.472,83 pontos.