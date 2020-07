Programas do Sesi-RS já beneficiaram mais de 65 mil trabalhadores e 250 empresas

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) está auxiliando as empresas gaúchas no combate à Covid-19. As ações do Sesi já atingiram mais de 250 empresas e 65 mil trabalhadores no Rio Grande do Sul.

O Sesi criou o serviço de Autodiagnostico de Boas Práticas de Prevenção e Controle da Covid-19 na Indústria. Trata-se de uma metodologia para avaliar as práticas das indústrias sobre a prevenção e o combate ao novo coronavírus.

Após o preenchimento de um questionário, a empresa recebe um relatório com recomendações de segurança e saúde no trabalho, atendendo às orientações dos órgãos de saúde. Em 20 dias, esse serviço já beneficiou 240 empresas e 65 mil trabalhadores em 86 municípios do Estado.

O programa Gestão de Casos do novo coronavírus envolve a realização de triagem dos trabalhadores para identificar sintomáticos. Dependendo do caso, também é feita a testagem rápida com resultado em até 20 minutos. Participantes também tem o recurso de teleconsulta médica, para orientação aos colaboradores. A ação já atendeu 65 indústrias com triagem de 10 mil pessoas e 6,5 mil testes rápidos.

O Sesi também desenvolveu o serviço de Assessoria Técnica para Elaboração do Plano de Contingência, para ajudar no processo de retomada das empresas. Uma equipe multidisciplinar elabora junto às indústrias o documento exigido para a retomada segura das atividades, o que permite valores acessíveis do programa e um acompanhamento técnico para a implementação.