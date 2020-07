PepsiCo surpreende em lucro ajustado e receita no 2º trimestre

A PepsiCo anunciou nesta segunda-feira (13) que teve lucro líquido de US$ 1,65 bilhão no segundo trimestre de 2020, menor do que o ganho de US$ 2,04 bilhões obtido em igual período do ano passado. Na mesma comparação, o lucro por ação da empresa americana de bebidas e alimentos caiu de US$ 1,44 para US$ 1,18. Com ajustes, o ganho por ação foi de US$ 1,32 entre abril e junho, superando a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,25.

Já a receita teve queda anual de 3,1% no trimestre, a US$ 15,95 bilhões, mas também ficou acima do consenso da FactSet, de US$ 15,37 bilhões. Por volta das 7h30min (de Brasília), a ação da PepsiCo subia 2,1% nos negócios do pré-mercado em Nova Iorque.