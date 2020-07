Estado concederá área portuária em Porto Alegre

A concessão de uma área na Vila Deprc, na região portuária de Porto Alegre e pertencente à Superintendência do Porto do Rio Grande, está entre as licitações previstas para a semana de 13 a 17 de julho pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic). O certame, agendado para terça-feira (14), consiste no arrendamento de quatro lotes pelo período de cinco anos, que podem ser destinados para implantação de terminais de movimentação, armazenagem ou comercialização de produtos ou insumos da construção civil, instalação de empresa de navegação ou para outra atividade que utilize a malha hidroviária.

Na quarta-feira (15) também está prevista licitação para compra de polivitamínicos destinados a pacientes com fibrose cística, uma demanda relacionada ao combate à pandemia do coronavírus. Ao todo, o período contará com 21 certames destinados para aquisição e contratação de diversos produtos e serviços.