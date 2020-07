Energia solar ultrapassa 6 GW de capacidade instalada no Brasil

O Brasil acaba de ultrapassar os 6 gigawatts (GW) de capacidade instalada de energia solar, sendo 2,9 GW de geração centralizada e 3,1 GW de geração distribuída. A informação é da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

Desde 2012, a fonte solar acumula investimentos de R$ 32 bilhões e gerou cerca de 180 mil empregos. Até 2025, a geração solar centralizada possui projetos já contratados em leilões do governo da ordem de R$ 25,8 bilhões.

Um dos motivos do crescimento da fonte no País se deve à redução de preços ao longo dos últimos anos, que tornou a fonte competitiva.

Segundo a consultoria Lazard, o preço da energia solar teve uma queda de 89% nos últimos 10 anos, caindo de um valor entre US$ 323 a US$ 394 o megawatt-hora (MWh) em 2009 para entre US$ 36 e US$ 44 o MWh em 2019.

A Absolar revela que, no ano passado, a fonte registrou preço médio de US$ 21 o MWh nos leilões de energia nova A-4 (entrega de energia em 2023) e A-6 (entrega de energia em 2025).

A associação observa ainda, que apesar do grande crescimento, a energia solar ainda corresponde a apenas 0,4% da energia utilizada pelos 84,4 milhões de consumidores de energia elétrica no Brasil.