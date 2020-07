Gaúchos destinaram R$ 15,6 milhões do IR para assistência a idosos e crianças

Os contribuintes gaúchos destinaram R$ 15,577 milhões para os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e para os Fundos da Pessoa Idosa via Imposto de Renda. As doações, parte da campanha Valores que Ficam da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS), são 12,2% maiores do que no ano passado.

Os resultados da campanha foram divulgados em uma videoconferência com a participação do presidente da Assembleia, deputado Ernani Polo (PP) e do superintendente-adjunto da Receita Federal no Rio Grande do Sul, Ademir Gomes de Oliveira, além do músico Renato Borghetti e do humorista Jair Kobe, conhecido pelo personagem Guri de Uruguaiana, que protagonizaram a campanha neste ano. "Vamos auxiliar nossas entidades em projetos para atender as pessoas que mais precisam, especialmente nos momentos de dificuldade que estamos vivendo", afirmou Polo.

Através da campanha, os contribuintes que pagam impostos pelo modelo completo da declaração podem destinar até 3% do valor para os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, e outros 3% para os Fundos da Pessoa Idosa. "Se eu vou pagar R$ 100,00, vou pagar R$ 100,00. Mas posso pagar R$ 94,00 para Brasília e deixar R$ 6,00 no Rio Grande do Sul. Não vai machucar em nada o bolso do contribuinte", explica Oliveira. Ele afirmou que aproximadamente 300 Fundos da Criança e do Adolescente serão beneficiados pelos recursos, e 78 Fundos para a Pessoa Idosa.

Segundo Oliveira, o Estado historicamente tinha baixos índices de destinação do imposto de renda, e agora está em terceiro lugar dentre as dez regiões designadas pela Receita Federal.

Esta é a segunda edição da campanha, lançada no ano passado durante a gestão do deputado Luís Augusto Lara (PTB) como presidente da Casa. "Todos que fizeram a dedução do imposto de renda estão dando (o equivalente a) uma Mega-Sena para a assistência social do Rio Grande do Sul", disse Lara, que também participou remotamente da live junto com os parlamentares Dirceu Franciscon (PTB) e Gabriel Souza (MDB), além da secretária do Trabalho e Assistência Social, Regina Becker, de representantes da Defensoria Pública, Federação das Apaes do Rio Grande do Sul e representantes de instituições da sociedade civil e de entidades contábeis.