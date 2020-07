IPC-S de Porto Alegre avança 0,58% na primeira semana de julho

A taxa de inflação de Porto Alegre subiu na primeira medição de julho, alcançando 0,58%. Foi o que apontou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira (9), na divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S). No geral, seis das sete capitais apresentaram alta no IPC-S.