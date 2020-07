Degustação em casa

A Vinícola Routhier & Darricarrere, de Rosário do Sul, comemora a safra histórica e a Indicação de Procedência e promove uma degustação temática com jornalistas, convidados por seu diretor comercial Júlio Gostisa. Em função do momento de restrições, a experiência se dará de forma alternativa, através da plataforma Zoom. Diego Arrebola conduzirá a degustação de seis vinhos da Campanha Gaúcha, no dia 15 de julho.