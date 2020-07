Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Bariba Brizola realizou a doação dos valores arrecadados na campanha de Dia dos Namorados da sua loja B&B Moda para as crianças assistidas pela Liga Feminina de Combate ao Câncer de Passo Fundo.

A exposição virtual Madre Tierra, que abre hoje, na Galeria de Arte Menduina Schneider em Los Angeles, terá os brasileiros Benjamin Rothstein, Graça Craidy, Kika Herrmann, Silvia Brum e Susan Mendes.

A banda Tequila Baby fará uma live na segunda-feira, dia 13, Dia Mundial do Rock. A partir das 20h30min, o público poderá acompanhar, pelo YouTube e Facebook do grupo, o show com seus grandes sucessos.

A Associação Comercial de Porto Alegre promove, no dia 14 de julho, o MenuPOA online, no seu perfil no Facebook. O ex-governador Antonio Britto fala sobre O RS e o Brasil vistos de fora.