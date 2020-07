Área plantada de trigo pode subir 23% no Rio Grande do Sul, diz Conab

No Rio Grande do Sul, com a safra de verão tendo uma perda consolidada de 29,9% segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), com a colheita de 22,73 milhões de toneladas de grãos (contra 32,44 milhões no ciclo 2018/2019), a atenção do setor agrícola agora se volta para as lavouras de inverno. De acordo com o 10º Levantamento de Grãos da Conab, divulgado nesta quarta-feira (8), a área plantada com trigo no Estado deve alcançar 905,2 mil hectares, um aumento de 23% ante os 735,9 mil hectares de 2019.

A estimativa para a área de trigo gaúcha também aumentou em relação ao levantamento divulgado em junho, quando era estimada uma área de 809,5 mil hectares para o cereal. Caso seja verificada a produtividade projetada para a cultura, de 2.750 quilos por hectare (uma redução de 8,3% ante 2019), a colheita de trigo no Rio Grande do Sul é projetada em 2,489 milhões de toneladas, o que representada um crescimento de 12,8% em relação aos 2,207 milhões de toneladas registrados no ano passado.

O aumento estimado para a colheita de trigo deve reduzir ligeiramente a perda integral da safra gaúcha 2019/2020 (culturas de verão e inverno) de uma quebra de 27,5 % (projetada em junho) para uma de 26,2% (no novo levantamento), com a produção de 26,267 milhões de toneladas, contra as 35,587 milhões de toneladas registradas no ciclo 2018/2019.

Em relação à produção total de trigo no Brasil, a Conab estima uma lavoura de 2,32 milhões de hectares, um aumento de 13,7%. A produção no País pode atingir 6,32 milhões de toneladas, aumento de 22,5% ante 2019.

