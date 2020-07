Com Expointer cancelada, mostra virtual vai celebrar os 50 anos do Parque Assis Brasil

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

cancelamento da edição deste ano da Expointer pandemia do novo coronavírus Diante do, que também marcaria os 50 anos do Parque de Exposições Assis Brasil, os organizadores estudam alternativas de programação on-line para a feira não passar em branco, apesar da. Uma delas será a realização de uma exposição virtual para celebrar o aniversário do parque localizado em Esteio.

O evento está sendo organizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) e já conta com o apoio da Federação das Associações dos Criadores de Animais de Raça (Febrac) e Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) para realização das provas de animais e julgamentos de raças entre 26 de setembro a 4 de outubro, data em que ocorreria a Expointer.

O modelo e a programação do evento devem ser divulgado nas próximas semanas. A proposta prevê atrações musicais, provas equestres, julgamentos morfológicos e até leilões de animais. "Estamos analisando o formato e dialogando com demais entidades representativas que tenham interesse na participação no evento virtual", afirmou o secretário da Seapdr Covatti Filho.