A Federasul segue abordando os impactos da pandemia nos mais variados setores da economia e da sociedade. Hoje o publicitário João Satt fala sobre o comportamento do consumidor, no Tá na Mesa.

A Opinião Produtora anunciou que, em razão do coronavírus, o show de Paulinho da Viola, que seria no dia 15 de agosto no Auditório Araújo Vianna, foi adiado para o dia 24 de outubro.

Rodrigo Ghilardi Vieira, inaugurou, em junho, a Euforce Health & Fitness, em parceria com a Clínica de Dermatologia Ane Canevese, em um espaço exclusivo no W Tower, em Caxias do Sul.

Rodrigo Cardoso e Clóvis Games ministram curso presencial de cerimonial para casamentos, dias 28 e 29 de julho, no CDL Porto Alegre. Informações e inscrições no singularprod@terra.com.br.