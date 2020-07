Apenas 3,1% das lojas de vestuário gaúchas tiveram ganhos durante a pandemia

Apenas 3,1% das pequenas lojas de vestuário gaúchas registraram ganhos durante o período da pandemia, aponta pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado (Fecomércio-RS). De acordo com a Sondagem de Segmentos para Vestuário, divulgada nesta terça-feira (7), 41,1% reportou ter perdas superiores a 50% e 1,0% afirmou que seu negócio estava fechado. Entre os entrevistados, 83,1% aplicou alguma medida para aumentar ou evitar a queda das suas vendas nesse período.