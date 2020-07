Salão Internacional do Couro e Calçado em formato online ocorre nesta terça-feira

O mercado calçadista está mobilizado para a edição virtual do Salão Internacional do Couro e do Calçado (SICC) que acontece nesta terça-feira (7). Tradicionalmente realizado em Gramado, na serra gaúcha, a SICC teve se adaptar à necessidade do distanciamento social. A saída foi fazer o evento online. Como em uma feira presencial, ao longo de todo o dia (das 9 às 21h) indústria e varejo poderão fechar negócios, participar de palestras e conferir o lançamento das coleções primavera/verão 2020/2021 na plataforma digital eMerkator.

O diretor da Merkator Feiras e Eventos, promotora da feira, Frederico Pletsch, diz que este será o primeiro grande evento online do setor calçadista, reunindo todas as pontas da cadeia do calçado. Em tempos de pandemia e com a necessidade de exercer a empatia entre todos os personagens do calçado, a produtora se mobilizou para conseguir continuar promovendo encontros e oferecendo soluções de negócios e de comercialização ao mercado segmentado.

emerkator.com.br "Trabalhamos na busca de uma forma de estarmos presentes na vida de nossos clientes”, salienta Pletsch. O resultado foi esta plataforma virtual com acesso rápido e simples pelo siteque terá a exposição de produtos e uma variada programação de palestras durante todo o dia.

O lojista e visitante que acessar a plataforma vai conhecer os lançamentos das principais marcas do setor que participam do evento nos estandes dos expositores com projeção em 3D para navegação e detalhamento dos produtos com materiais especialmente trabalhados para este espaço como fotos, vídeos e catálogos virtuais. Inclusive, a tela onde vão ser transmitidos os vídeos das palestras é móvel, podendo ser diminuída e arrastada pelo internauta, para que ele possa assistir e navegar pelos espaços dos expositores ao mesmo tempo. Todo o evento tem o patrocínio da Linx SetaDigital.

Confira a programação de palestras: