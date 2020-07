Petróleo fecha sem direção única, com retomada no foco e ajuste de posições

Os contratos futuros de petróleo fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 6, com o retorno do feriado nos Estados Unidos na semana passada. Um ajuste de posições fez o preço da commodity ceder em Nova Iorque, enquanto o Brent manteve a alta, em meio a indicadores econômicos positivos nos EUA, Europa e China. Os sinais de recuperação da economia pós Covid-19 espalharam otimismo para os mercados acionários e de commodities, apesar dos riscos com a segunda onda de Covid-19.

O barril do petróleo WTI para agosto fechou em queda de 0,05%, a US$ 40,63 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex). O Brent para setembro subiu 0,70%, a US$ 43,10 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Os contratos futuros do petróleo operavam em alta na madrugada desta segunda-feira, em meio a ganhos expressivos dos mercados acionários após um rali nas bolsas chinesas.

"Apesar do rápido aumento de novos casos globais de Covid-19, os mercados financeiro e de commodities parecem imunes às notícias", afirma Eugen Weinberg, do Commerzbank.

Para o analista, não apenas os dados econômicos frequentemente se mostram surpreendentemente positivos, como "as medidas fiscais e monetárias adotadas para fortalecer a economia logo permitirão que a crise seja superada".

A decisão da Saudi Aramco de elevar a maioria de seus preços de petróleo para clientes do Extremo Oriente, EUA e noroeste da Europa, também anunciada hoje, ajudou a impulsionar os preços, que se mantiveram em alta na ICE.

Analista do UBS, Giovanni Staunovo avalia que embora "normalmente os preços oficiais do petróleo não sirvam de sinalização para os negócios, por serem baseados em fundamentos locais e no estreitamento da demanda...essa elevação de preços era esperada, e pode ser vista como um sinal otimista".

No entanto, em Nova York, o retorno do feriado da última sexta-feira (quando foi comemorado o Dia da Independência dos Estados Unidos) fez investidores ajustarem posições, fazendo o WTI virar para baixo, e se manter em queda até o horário de fechamento.