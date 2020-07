Smiles vai comprar R$ 1,2 bilhão de créditos de passagens antecipadas da Gol

A Smiles fechou acordo com a Gol para a compra de R$ 1,2 bilhão em créditos da companhia aérea para uso na aquisição de passagens aéreas. Em contrapartida, a Smiles deve receber alguns benefícios comerciais, como desconto de 11% no preço das passagens até o fim deste ano, conforme divulgação nesta segunda-feira (6).

"A operação é um investimento estratégico e incremental para a Smiles e sua geração de valor decorre primordialmente da manutenção dos negócios da Smiles e da sua geração de caixa atual e futura através do fortalecimento da Gol, sua principal parceira comercial e operacional e companhia com a qual ela tem uma interdependência intensa, em um momento ímpar de instabilidade", diz o comunicado assinado pelo diretor financeiro e de relações com investidores da Smiles, Hugo Reis de Assumpção.

No fato relevante, a Smiles disse que a decisão teve respaldo do seu comitê independente. "A atuação do comitê teve por único norte a maximização de valor econômico para Smiles e todos os seus acionistas, respeitando a relação e a interdependência comercial e operacional" entre as companhias, diz o texto.

Além do desconto de 11%, a Smiles terá garantia, até 30 de junho de 2023, de um inventário mínimo de passagens na tarifa promocional correspondente a um porcentual mínimo considerável e fixo do total de passagens resgatadas pelos clientes Smiles.

"Acredita-se que o prazo de concessão desse benefício acelerará tanto o consumo das passagens anteriormente adquiridas e ainda não utilizadas, quanto os créditos para passagens adquiridos no contexto da Operação", diz o comunicado. A Smiles fez uma estimativa de que as novas condições comerciais significam a geração de um valor econômico de aproximadamente R$ 85 milhões para a companhia.