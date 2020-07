Emplacamentos de veículos sobem 24,65% em junho no Rio Grande do Sul

Os emplacamentos de veículos novos no Rio Grande do Sul cresceram 24,65% em junho em relação a maio, segundo dados da regional gaúcha da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave/Sincodiv-RS). No total, foram 10.099 emplacamentos no mês passado, contra 8.102 no mês anterior. Em relação a junho de 2019, quando houve 14.676 emplacamentos, houve redução de 31,18%.

No acumulado do ano, as concessionárias gaúchas registraram 61.809 emplacamentos, uma queda de 32,98% ante os 92.221 contabilizados entre janeiro e junho de 2019. No primeiro semestre de 2020, o Rio Grande do Sul foi responsável por 5% do total de 1.225.663 emplacamentos realizados em todo o Brasil, ficando em quinto lugar no ranking estadual, atrás de São Paulo (21,8%), Minas Gerais (16,7%), Paraná (6,9%) e Santa Catarina (5,6%).

Na divisão por segmentos, os automóveis e comerciais leves tiveram aumento de 32,93% em junho em relação a maio no Estado. Na comparação com o mesmo mês de 2019, houve queda de 33,12% nos emplacamentos. Já no acumulado do ano, foi registrada queda de 35,84% ante o primeiro semestre de 2019.

O segmento de caminhões verificou teve, em junho, emplacamentos 20,84% superiores a maio e 12,84% menores do que no mesmo mês do ano passado. No acumulado de 2020, houve queda de 18,47% ante o primeiro semestre de 2019.

Já ônibus e motos registraram redução de emplacamentos em junho na comparação com maio, com quedas de 26,92% e de 7,29%, respectivamente. Em relação a junho de 2019, as reduções foram de 53,09% para os ônibus e de 46,04% para as motos. No acumulado do ano, os emplacamentos dos setores tiveram tombos de 41,50% (ônibus) e de 28,63% (motos).

Para Paulo Siqueira, presidente Fenabrave/Sincodiv-RS, o retorno das medidas restritivas no mês de julho compromete muito do esforço de retomada despendido pelas concessionárias para alavancarem as suas operações em junho, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre. O crescimento nas vendas no mês passado, em parte, reflete o número maior de dias de portas abertas e o fato do mês ter maior número de dias úteis, de acordo com o dirigente.

“Nossa expectativa para julho, com a volta das restrições, isolamento e fechamento das lojas, é de, lamentavelmente, registrar o aumento dos prejuízos que, após 100 dias, acumulam perdas fabulosas para o Estado em arrecadação, para empresas em vendas e custos fixos, e para milhares de colaboradores que convivem com incertezas diante da proximidade do término do período de validade das medidas trabalhistas emergenciais” avalia Siqueira.