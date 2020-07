Supermercadistas se comprometem a respeitar novas medidas adotadas em Porto Alegre

novo decreto da Prefeitura de Porto Alegre Umdivulgado nesta segunda-feira (6) prevê maior controle no fluxo de pessoas também dentro dos supermercados. O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, demonstrou compreender a necessidade das alterações e garantiu que a entidade irá reforçar a importância de seguir as determinações implementadas na Capital a partir de terça-feira (7) entre os associados.

Considerados atividade essencial, os supermercados e hipermercados terão de controlar o fluxo de pessoas, na entrada e na saída, e o número de pessoas presentes no estabelecimento, "disponibilizando tais informações à fiscalização municipal quando solicitado". Longo garante que as determinações serão seguidas, pois os supermercadistas sabem "das suas responsabilidades com a segurança alimentar e com a saúde de todos os gaúchos que visitam os supermercados".

De acordo com as novas medidas, os estabelecimentos devem orientar para que apenas uma pessoa por família ou coabitantes da mesma residência ingressem no local. Para o cumprimento dessa exigência, o dirigente destaca a importância da conscientização de todos. "Nós estaremos fazendo a nossa parte, seguindo à risca todas as regras dos nossos governantes. Esse é o momento de termos regras e disciplina", garantiu.

Os supermercados precisam observar, ainda, a limitação de ocupação das lojas de apenas 50% do público previsto pelo Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI), o distanciamento entre os clientes, a higienização de carrinhos e cestinhos após cada compra e a realização de teste de temperatura de todos os clientes que entram no supermercado, além de toda a equipe. A Agas irá incluir as alterações no seu Manual de Boas Práticas.