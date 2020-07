Bolsa de São Paulo fecha em alta de 0,55%, aos 96.764,85 pontos, e acumula ganho de 3,12%

Sem a referência dos mercados de Nova Iorque, fechados pela celebração da Independência dos EUA, o Ibovespa teve sessão tranquilanesta sexta (3), moderadamente inclinada para cima na falta de catalisadores que justificassem ajustes agudos, para uma direção ou outra, em dia de liquidez muito enfraquecida. Assim, o principal índice da B3 engatou a terceira sessão em terreno positivo, contando a virtual estabilidade do dia anterior. Hoje, fechou praticamente na máxima da sessão, em alta de 0,55%, aos 96.764,85 pontos, acumulando ganho de 3,12% na semana, neutralizando assim a perda de 2,83% no período anterior.

Na sessão, o Ibovespa tocou mínima a 95.803,32 pontos, em faixa bem restrita de flutuação ao longo do dia - uma variação de 961,55 pontos entre o piso e o topo, de 96.764,87, refletindo o "quase feriado" nesta sexta-feira na B3. O giro financeiro foi de apenas R$ 14,5 bilhões, o menor desde 29 de novembro de 2019, quando havia ficado em R$ 14,19 bilhões. Neste início de julho, o índice acumula ganho de 1,80%, limitando as perdas a 16,33% em 2020.

"O dia foi fraco sem os EUA, com baixa liquidez aqui, e uma altinha, o que é positivo. O fluxo tem se mostrado vencedor. Pelo lado dos fundamentos, os números do PMI de serviços na China mostram expansão, retomada, o que de alguma forma dá uma animada, assim como os da Europa, também um pouco melhor do que o esperado. O fluxo vai continuar fazendo preço, com a liquidez global impulsionando os ativos", observa Rafael Bevilacqua, estrategista-chefe da Levante.

"O volume negociado sempre fica mais baixo sem a participação dos americanos na nossa bolsa. A boa notícia foi que os dados de serviços da China em junho mostraram o maior crescimento de uma década", diz Cristiane Fensterseifer, analista de ações da Spiti.

Um fator de cautela é a progressão, sem sinais de achatamento, dos casos de Covid-19 nos EUA, em direção ao Sul e Oeste do país. Os Estados Unidos confirmaram nas últimas 24 horas mais 53.301 casos de covid-19, o segundo maior número desde o começo da pandemia, abaixo apenas das 54.357 contaminações pelo novo coronavírus identificadas nas 24 horas anteriores. Os dados são do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês).

Nesta sexta-feira, destaque para recuperação parcial do IRB, em alta de 8,04%, na ponta do Ibovespa, após perdas de dois dígitos para o papel no dia anterior. Logo após IRB, Sul América subiu hoje 4,98%, seguida por TIM (+4,81%) e Cogna (+4,05%). No lado oposto do Ibovespa, CSN cedeu hoje 1,38%, seguida por Ultrapar (-1,13%) e Lojas Renner (-1,11%).

Entre as blue chips, o dia foi em parte moderadamente negativo, com Petrobras PN em baixa de 0,36% e a ON, de 0,62%. Vale ON fechou em baixa de 0,41%. Entre os bancos, Bradesco PN subiu 0,66%, Banco do Brasil avançou 1,03% e Santander cedeu 0,87%. Entre as utilities, destaque para alta de 4,26% para Copel e 1,65% para Eletrobras ON.