Cooperativismo comemora com atividades virtuais e sociais o Dia C

caderno especial do Jornal do Comércio Celebrando mundialmente neste sábado, o Dia Internacional do Cooperativismo terá um dia inteiro de atividades culturais, todas digitais, promovidas no Estado pelo Sistema Ocergs, além de ações organizadas nacionalmente. Neste ano de isolamento social, até a banda mineira Skank foi convidada para encerrar a programação nacional, em evento que será transmitido ao vivo no Facebook e Youtube do Somoscoop. A data é tema dedeste sexta-feira (03), em uma homenagem ao setor.

Pela manhã, em várias partes do país, começam as atividades on line. No Rio Grande do Sul, a celebração acontecerá das 14h às 15h, com uma transmissão ao vivo no YouTube e Facebook do Sistema Ocergs, com a participação do presidente do Sistema Ocergs, Vergilio Perius, além de dirigentes do cooperativismo gaúcho falando sobre as principais ações que as cooperativas desenvolveram para o Dia C. A partir das 15h a programação é nacional, a partir de um estúdio em Brasília (DF), com transmissão ao vivo.

Localmente, as ações das cooperativas gaúchas tiveram início ainda nesta sexta-feira. A Languiru, de Teutônia, por exemplo, entregou na região do Vale do Taquari 5,7 toneladas de alimentos e mais de mil peças de roupas e calçados. As ações sociais e de apoio ao combate ao coronavírus predominaram entre as cooperativas gaúchas neste Dia C. Até esta sexta-feira (03), o Dia C já contabilizava, em todo o País, 733 cooperativas já com 1.662 iniciativas para comemorar a data. Desse total, 1.284 têm como foco reduzir tanto a propagação do novo coronavírus quanto os impactos negativos causados na vida das pessoas e empresas.