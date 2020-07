Floriculturas vivem 'primavera no inverno' com maior busca por plantas na quarentena

pandemia do novo coronavírus O recolhimento forçado por conta damudou a relação das pessoas com as suas casas. O lar, antes local de descanso, agora confunde trabalho e lazer, muitas vezes no mesmo cômodo. O olhar para dentro de casa trouxe maior cuidado com o ambiente e aumentou a busca por itens de aconchego, como as plantas.

O apartamento da professora de português Ananda Hilgert, no Centro Histórico de Porto Alegre, é quase uma floresta. O apreço pelas plantas é antigo, mas ganhou novo olhar durante a quarentena. "É um jeito de deixar a casa mais viva neste momento e de ter algo para se dedicar", diz. Ananda coleciona quase 60 vasos de plantas em casa, incluindo os novos que adquiriu durante o isolamento - uma Ora-pro-nóbis e uma Ficus lyrata que chegaram para se somar às suculentas e às folhagens ornamentais do apê.

Apartamento de Ananda, no Centro de Porto Alegre, é quase uma floresta. Foto Arquivo pessoal/JC

Para a psicanalista Denise Pires, o ponto alto são os temperos. Direto do pátio de casa, no bairro Santo Antônio, ela acompanha o crescimento das folhas que utiliza para cozinhar. "Ter tempo para ficar em casa permite olhar mais. Uma vez que tu vais se interessando, vai gostando mais também", observa. Desde que adotou o home office, Denise adquiriu exemplares de aloe vera, alecrim, manjericão e outras plantas de maior porte. O próximo passo deve ser uma floreira para o muro.

A busca pelo verde em casa se reflete em vendas. "É uma primavera no meio do inverno", define Lusiane Farias, gerente-administrativa da HM Jardins. A empresa fica no bairro Santana e é especializada em jardinagem.

Busca por plantas para ambientes internos e de fácil cuidado cresceu na quarentena. Foto Luiza Prado/JC

Segundo Lusiane, cresceu muito a procura por plantas internas, ideais para espaços pequenos e de fácil trato. Entre as queridinhas, estão a Costela-de-adão e as opções que trazem sorte e energia, como Bambu-da-sorte e Árvore da Fortuna e Felicidade. O interesse se estende a adubos e ferramentas que ajudam a cuidar das plantas.

decreto que restringiu as operações do comércio na Capital Por conta do, as vendas ocorrem exclusivamente no on-line, demanda que quase não existia na HM antes da pandemia. Pelo WhatsApp, a empresa recebe os pedidos, mostra o que tem em loja e entrega em casa.

A clássica Costela-de-adão é uma das que mais saem na HM Jardins. Foto Luiza Prado/JC

Perto dali, no bairro Bom Fim, as espécies exóticas têm sido a aposta da Floricultura Primavera. Café ornamental, Chifre-de-Veado e carnívoras tornaram-se grandes pedidos dos clientes, além das clássicas Samambaia e Jiboia.

De início, a alta procura causou surpresa na floricultura. "Pensamos que planta não era prioridade, mas as vendas deram um boom", conta Jade. O negócio precisou se adaptar ao digital e prepara um site para atender no e-commerce. Por enquanto, o Instagram tem sido um bom canal de vendas.

Variedades exóticas como a Café ornamental caem no gosto da clientela jovem. Foto Luiza Prado/JC

"A planta torna o ambiente agradável, fora a moda do urban jungle, que faz parte da decoração", diz a proprietária Jade Primavera. O estilo de transformar a casa em uma floresta urbana, aliás, ganha cada vez mais adeptos. Páginas nas redes sociais florescem de dicas e belas fotografias para o público que gosta de encher a casa de vegetais.

Outro nicho que ganha mais espaço é os das "plantas pet friendly", ou seja, espécies não-tóxicas aos bichinhos curiosos. Também em alta, as floristas citam a procura pelas plantas ornamentais comestíveis, como a Ora-pro-nóbis, cativa entre vegetarianos e veganos.

A tendência de casas mais verdes é também um movimento de mercado. Marcas de ramos variados se voltaram para elementos da vida caseira, que lançam linhas de kits de jardinagens, utensílios como cachepôs e até atividades.

Plantas ornamentais ganham mais espaço na decoração, ao estilo 'urban jungle'. Foto Luiza Prado/JC

Uma delas é o curso on-line e gratuito da fabricante de ferramentas Stihl. Em vídeo-aulas divididas em quatro módulos, especialistas em jardinagem, paisagismo, engenharia florestal e agronomia dão dicas para quem trabalha na área ou não.

Cuidados simples, porém, já ajudam na manutenção. Prestar atenção nas cores, no solo e nos sinais que a planta dá são importantes para manter os vegetais vivos e saudáveis. "Planta pede cuidado maior do que se pensa e requer dedicação", avisa Ananda. Antes de se arriscar, é preciso conhecer o ambiente para escolher qual espécie se adapta melhor às condições de luminosidade de cada casa.