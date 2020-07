Operação aérea contra gafanhotos na Argentina é considerada satisfatória

Segundo relatório divulgado pelo Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Alimentar da Argentina (Senasa), a operação realizada nesta quinta-feira (2), contra a nuvem de gafanhotos pousada na região de Sauce, na província de Corrientes foi considerada satisfatória. Conforme a agência governamental, a aplicação aérea de inseticia durou 45 minutos, cobrindo toda a área com gafanhotos, em um local conhecido como Estancia San José.

De acordo com informações divulgadas pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag), a expectativa é de que a ação tenha eliminado pelo menos quase toda a nuvem de gafanhotos. Três horas após a aplicação, técnicos do Senasa chegaram ao ponto onde estavam os insetos e encontraram parte deles mortos e outros se debatendo ou voando de maneira irregular. Apesar de haver condições climáticas para fuga (a temperatura chegou a 17 graus durante o dia), em nenhum momento foi detectado qualquer voo de parte da nuvem deixando o local.

Segundo o representante das Confederações Rurais Argentinas (CRA) Martin Rapetti, ainda não se conseguiu quantificar e eficácia da operação, embora “o tratamento tenha ocorrido bem”. A averiguação final do sucesso da ação deve ser deve ser feita nesta sexta-feira.

A aplicação estava marcada para quarta-feira, mas acabou abortada na última hora por causa do tempo – vento e chuvas intermitentes. Como ainda estava frio, os insetos permaneceram na mesma área em que havia pousado na segunda-feira (29) e foram mapeados na terça, para a operação aérea.

Rio Grande do Sul tem mais de 50 aviões agrícolas prontos para enfrentar a praga

Com a segunda maior frota de avião agrícola do Brasil (462 aviões), o Rio Grande do Sul possui mais de 50 aeronaves em prontidão na região da fronteira para fazer aplicações de produtos contra a nuvem de gafanhotos, caso ela chegue até o Estado. A informação foi passada pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag) nesta quinta-feira (2), durante reunião virtual entre entidades da aviação agrícola do Brasil, Argentina e Uruguai, junto com autoridades governamentais dos três países e entidades representativas do agronegócio.

Segundo o Sindag, só não há mais aeronaves disponíveis para o uso contra os gafanhotos por que agora é o período da entressafra agrícola. Nesta época do ano, os proprietários dos aviões costumas realizar as manutenções exigidas para os aviões.

Durante o encontro, o Sindag também apresentou o esboço de um plano nacional permanente para o enfrentamento de nuvens de gafanhotos, documento que foi entregue ao Ministério da Agricultura nesta semana. Segundo o sindicato, o planejamento que existe atualmente está defasado, tendo sido elaborado para uma espécie do inseto que há pelo menos três décadas não tem registros de ataques no País.