Ouro fecha em alta, com cautela por aumento dos casos de covid-19 nos EUA

Os contratos futuros de ouro fecharam em alta nesta quinta-feira (2), com avanço da Covid-19 nos Estados Unidos obrigando alguns estados a retomarem as medidas de bloqueio e distanciamento social. Os dados positivos do mercado de trabalho americano, divulgados no payroll, mostraram recuperação de vagas acima do esperado para junho, mas analistas lembram que o índice de desemprego ainda é alto. Com cautela, investidores mantiveram posições no mercado do metal precioso, um refúgio seguro em tempos instáveis.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange, o ouro para agosto encerrou em alta de 0,57%, a US$ 1.790,00 a onça-troy.

Apesar de o mercado acionário ter sido impulsionado por indicadores positivos do mercado de trabalho americano, as preocupações com o aumento de casos de Covid-19 forneceram suporte para o ouro, apontam analistas.

"A questão maior é que o aumento nos casos de Covid-19 significa que vários Estados estão anunciando medidas de contenção renovadas, com outros adiando sua reabertura em fases", alerta o banco holandês ING.

Com empresas de lazer e hospitalidade, em particular, podendo avaliar que não é viável permanecerem abertas, os problemas no mercado de trabalho podem aumentar, e com eles a incerteza. "Os números de empregos são espetaculares, mas uma taxa de desemprego de 11% ainda é alta", disse Jeff Wright, vice-presidente executivo da GoldMining Inc.