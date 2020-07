Produção de petróleo e gás em maio foi de 3,48 milhões de boe/dia, diz ANP

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A produção nacional de petróleo em maio foi de 3,48 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), segundo boletim mensal da produção e petróleo e gás divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A produção total de petróleo foi de 2,765 milhões de barris por dia, o que representou uma queda de 6,5% ante o mês anterior e alta de 1,3% comparado a maio de 2019. Já a produção de gás natural, de 114 milhões de m³/d, representou reduções de 7,8% frente a abril e de 3% frente a igual mês do ano passado.

Segundo a ANP, a queda na produção foi consequência da parada dos navios-plataforma (FPSO) Mangaratiba e Cidade de Angra dos Reis e à restrição na produção das plataformas P-67, P-74 e P-76.

Durante o mês de maio, 34 campos tiveram suas respectivas produções interrompidas temporariamente devido aos efeitos da pandemia da covid-19, dos quais 16 marítimos e 18 terrestres, e um total de 60 instalações de produção marítimas permaneceram com produção interrompida. No mês de abril, foram 38 campos e 66 instalações com produção interrompida pelo mesmo motivo.

No pré-sal, a produção foi de 2,36 milhões de boe/d, o que corresponde a 67,8% do total nacional. Foram produzidos 1,875 milhões de b/d de petróleo e 77,57 milhões de m³/d de gás natural. Houve redução de 9% em relação ao mês anterior e aumento de 12,2% em relação a maio de 2019.