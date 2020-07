Ceasa faz licitação de 58 espaços comerciais no dia 6 de julho

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Ceasa (Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul), vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), realizará, dia 6 de julho, licitação para a venda de 58 espaços em 14 setores do complexo em Porto Alegre.

Pelo menos uma área é destinada para lancheria e outra, para peixaria. Os demais espaços são para lojas (boxes) e módulos. Os vencedores serão aqueles que fizerem as maiores ofertas.

A documentação será recebida pela Comissão Especial de Licitação até as 10h do dia 6 de julho, no auditório da Ceasa. Para ver o regulamento acesse ceasa.rs.gov.br/editais e clique em “Procedimento Licitatório Boxes — nº 01/2020”.

Serviço

O quê: licitação para venda de espaços na Ceasa

Quando: 6 de julho de 2020

Inscrições: até as 10h do dia 6 de julho

Endereço: av. Fernando Ferrari, 1.001, bairro Anchieta, Porto Alegre

Dúvidas sobre o procedimento e a documentação exigida podem ser esclarecidas pelo telefone (51) 2111-6627