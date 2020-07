Portal Perto de Vc oferece meios de se qualificar em meio à pandemia

Diante da impossibilidade de realização de cursos presenciais, o conglomerado Fecomércio-RS/Sesc/Senac oferece através da plataforma Perto de Vc mais de 500 conteúdos gratuitos. Quem busca a qualificação profissional neste período tem acesso a 60 cursos, 100 videoaulas, mais de 30 webpalestras e a outras formas de capacitação no mercado através da ferramenta.

A iniciativa, criada no começo da pandemia, já conta com mais de 400 mil pessoas. Os cursos lideram como opção mais procurada por quem se inscreve. Em nota, o presidente da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) Luiz Carlos Bohn relata que "muitas pessoas estão inseguras com a nova realidade que se desenha e o portal oportuniza que essas se capacitem e se preparem para enfrentar o cenário pós-pandemia”.