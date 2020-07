Ativos de cooperativas gaúchas crescem 2,8% em 2019 e chegam a R$ 76,4 bilhões

Em meio à pandemia, o setor de cooperativas teve limitações para concluir assembleias e aprovar balanços, mas os dados preliminares divulgados nesta quarta-feira (01) pela Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul (Ocergs) já mostram recordes importantes. A soma dos ativos de todas as cooperativas gaúchas alcançou, no ano passado, R$ 76,4 bilhões, um crescimento 2,8 % sobre 2018.

O faturamento somado das 444 cooperativas gaúchas chegou a R$ 48,9 bilhões, com incremento de 1,4% em relação ao período anterior, de acordo com o presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergílio Perius, durante a live do Tá na Mesa da Federasul. Outro destaque foi o crescimento de 11% na divisão das sobras (como o setor classifica os lucros), que somaram R$ 2,4 bilhões.

Segundo dados do levantamento da Ocergs, chamado Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2020, sobre o ano base 2019, o setor mantinha 64,6 mil empregos diretos, com pequeno incremento sobre 2018, quando foram registradas 63,8 mil. Na geração de empregos, diz Perius, o setor tem outro diferencial. “A remuneração média paga pelas cooperativas em 2019 foi de R$2.461,60, o que equivale a 9% acima da média paga pelo setor privado no Estado, que foi R$ 2.256,00” detalhou Perius.

Para Simone Leite, presidente da Federasul, os dados divulgados pela Ocergs são um alento em um período em que predominam as más notícias geradas pela Covid-19 e pela crise econômica. “Estou impactada. Contra dados não existem argumentos. O cooperativismo é, de fato, uma forma de se ter renda e dignidade para uma imensa comunidade gaúcha, que tem seu desenvolvimento ligado a esse sistema que coopera”, elogiou Simone.

Na live organizada pela Federasul no Facebook da entidade, Perius disse que o setor se prepara tanto para o pós-pandemia (que ele espera que seja entre outubro e novembro) quanto para ajudar a amenizar as crises econômicas atual e futura. A Ocergs está encaminhando ao governo federal, por intermédio do deputado federal Alceu Moreira (MDB), projetos cooperativos para criação e estímulo a cooperativas habitacionais. O foco é gerar trabalho por meio da construção civil, principalmente. "A construção de casas populares é um forma eficiente e rápida para geração de trabalho e renda, assim como o setor de agroindústrias, atividade para a qual também há projetos sendo encaminhados ao governo”, antecipou Perius.

Os principais números divulgados preliminarmente pela Ocergs

Ingressos: R$ 48,9 bilhões, com crescimento de 1,4 % sobre 2018

Sobras: R$ 2,4 bilhões, com alta de 11 %

Ativos: R$ 76,4 bilhões, um crescimento 2,8 %.

Ações cooperativadas contra a Covid-19 e a crise economia:

Em meio à pandemia, as cooperativas já destinaram R$ 26 milhões em doações, dos quais R$ 14,7 milhões destinados à área de saúde, com aquisições de respiradores, testes voltados à detecção da doença, suprimentos e proteção, e compra de máscaras, luvas e álcool gel.

Na ampliação da rede própria de atendimento e medidas internas de combate ao vírus foram investidos R$ 9 milhões, e na doação de alimentos mais R$ 2,1 milhões.

Outros benefícios somam R$ 83 milhões e também integram a linha de ações das cooperativas frente à retração econômica e dificuldades impostas pela pandemia, de acordo com a Ocergs.

Em adiantamento de sobras aos associados foram R$ 37 milhões, outros R$ 21,3 milhões em benefícios financeiros e novas linhas de crédito, R$ 4,3 milhões em assistência técnica, R$ 5,1 milhões em redução de encargos do Sescoop.

O cálculo também inclui a projeção de R$ 15,1 milhões de custo financeiro na absorção de contas de energia elétrica que terão atrasos.

Fonte: Ocergs