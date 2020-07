Competição de negociação inicia etapa final

A primeira competição online de negociação do Brasil inicia etapa final a partir desta quarta-feira (de 1 a 5 de julho), com a participação de mais de 500 pessoas de todo o Brasil. O Meeting de Negociação no Brasil (meetingnegociacao.com.br), apresentado pela CMI Interser, empresa internacional de consultoria e capacitação, reunirá 16 equipes de todo o Brasil e 40 avaliadores. A equipe vencedora irá representar o Brasil na International Negotiation Competition (INC), em Montana, nos EUA.